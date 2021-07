Coronacrisis geeft drie zoenen laatste zetje: einde van een tijdperk

Dat is niet gek, gezien de oorspronkelijke betekenis van de kus. Het geven van een kus aan elkaar was volgens Ritsema in eerste instantie iets wat je deed met intimi, het was een intiem gebaar tussen goede vrienden of familie.

Ze legt uit: "Als je in het jaar 2000 binnenkwam op een verjaardag, gaf je drie zoenen aan de jarige en misschien nog zijn of haar partner, maar meer niet. Nu, nog voordat corona aanbrak, zoende je de jarige, de partner, alle kinderen én vrienden. De ondergrens was verdwenen. Iedereen kwam in aanmerking voor drie zoenen."

Weg uit straatbeeld

Nu er steeds meer coronaversoepelingen optreden, is de grote vraag: wordt er gehoor gegeven aan de wens van veel Nederlanders? Ja, zegt Ritsema. Maar niet alleen gaan we met minder mensen zoenen, ook het aantal kussen wordt minder. "Mensen zullen als de coronamaatregelen zijn versoepeld, nog wel vrienden kussen, maar dat blijft dan tot één keer beperkt."

Kohnstamm denkt (en hoopt) ook dat het eind in zicht is voor de drie zoenen. "Ik vind het prima dat het verdwijnt. Ik had er voor corona ook al een hekel aan, het is te veel. Hoe meer mensen dit vinden, hoe sneller de gewoonte eruit gaat."

Maar of dat ook geldt voor Brabant? "Het is daar echt een volksritueel, een ingebakken gewoonte. Ik hoop het, maar ik moet het nog zien."