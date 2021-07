'Amsterdammer (21) kreeg foute testuitslag en stond met corona in bomvolle kroeg'

Telefoontje

Hij eindigt de avond in een bomvolle shotjesbar, Chupitos. Pas om 6:00 uur is hij weer thuis, en duikt hij zijn bed in.

Zijn nachtrust is van korte duur, want om 9:00 uur wordt hij wakker gebeld door Covidia, de testaanbieder. Ze hebben slecht nieuws: hij heeft de verkeerde testuitslag gekregen en is wél besmet met corona.

Schuldig

Enorm schrikken voor de jongen, die zich volgens NH Nieuws ook behoorlijk schuldig voelt: "Ik voel me echt slecht dat ik mensen extra heb opgezocht. En dat ik mensen nu een berichtje moet sturen: ik heb toch wel corona."