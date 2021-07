En dat is vijf! Max Verstappen wint GP van Oostenrijk, Hamilton vierde

Mede omdat hij wat schade aan zijn auto had opgelopen stond Hamilton zo'n 20 ronden voor het einde de tweede plaats af aan ploeggenoot Valtteri Bottas. De titelverdediger viel vervolgens helemaal buiten het podium, nadat ook Lando Norris van McLaren hem nog inhaalde. De Brit reed een dag eerder al de tweede tijd in de kwalificatie, na Verstappen.

'Alles klopte'

"Deze keer ging het nog beter dan vorige week. Alles klopte", was de eerste reactie van de Nederlander na weer een zege, zijn vijfde van het seizoen.

"Het was ongelooflijk hoe het ging", vervolgde Verstappen. "De auto was perfect. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik heb hier fantastische weken beleefd in Oostenrijk. En dat met die duizenden Nederlanders op de tribune, fantastisch. Het leek wel één grote zee van oranje hier."