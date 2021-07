Op vakantie? Dit zijn de regels per land

Voor het laatst bewerkt: 1 juli, 16.00 uur

Vooropgesteld: de informatie verandert snel. Het is dus goed om meerdere bronnen te checken voordat je zeker bent van de regels op jouw vakantiebestemming. Wij doen uiteraard wel ons best om de laatste updates snel te verwerken.

Per land geven we in dit artikel de informatie van de ANWB als het gaat om de reisbeperkingen per land en de documenten die je nodig hebt om er naartoe te gaan. Ook voegen we het huidige reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Want dat sommige landen ons wel willen ontvangen, wil niet zeggen dat Nederland dat ook goed vindt.

Vanaf juli kun je binnen de EU reizen met een speciale digitale 'coronapas'. Hoe dat werkt, zie je in deze video: