Krijg je heftigere bijwerkingen na je tweede prik dan bij de eerste?

Dit zorgt voor koorts en vermoeidheid en de andere bijwerkingen, is de gedachte, omdat je immuunsysteem dus aan het werk is. "Maar dit is vooralsnog een hypothese en moet nog verder onderzocht worden", zegt Huckriede.

Paracetamol

In verreweg de meeste gevallen zijn de bijwerkingen mild tot matig en dus niet ernstig, zegt Huckriede. "Tegen bijwerkingen als vermoeidheid, hoofd-, spier- en gewrichtspijn helpt paracetamol. Het beste kan daarmee worden begonnen zodra de klachten starten. Bij benauwdheid of zeer heftige en blijvende hoofd- of buikpijn enkele dagen na vaccinatie is het goed om de huisarts te raadplegen."

Meer informatie daarover is te vinden op de website van het RIVM.