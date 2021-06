Cruisen mag eindelijk weer: 'Extreem streng, maar ook extreem leuk'

En er zijn meer regels. Want waar je in Italië op dit moment zonder mondkapje over straat mag, moet je aan boord van het schip nog altijd een mondkapje op zodra je aan de wandel gaat. Daarnaast moet je overal anderhalve meter afstand houden. "Hierdoor zijn in het theater op sommige stoelen stickers geplakt dat je daar niet mag zitten. En lekker in het eten graaien bij het lopend buffet is er ook niet bij. Iedereen heeft een eigen tafel en er wordt eten geserveerd."

'Passagiers van het schip getrapt'

Even van boord gaan zodra het schip aangemeerd is in een mooie stad, mag ook niet meer. "Je mag alleen van boord als je meegaat op een excursie van de maatschappij zelf. Je moet dan echt in de groep blijven, zodat ze het besmettingsgevaar in de gaten kunnen houden. Ik hoorde dat op een andere boot mensen tijdens zo'n excursie toch in hun eentje op pad zijn gegaan. Ze kwamen even later terug bij het schip en hun koffers stonden klaar op de kade. Het is hard, maar simpel: houd je je niet aan de regels, dan word je gewoon van het schip getrapt."