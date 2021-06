Gezondheidsraad: vaccineer alle tieners van 12 tot en met 17 jaar

De Gezondheidsraad zegt ook dat het vaccineren van tieners de hele samenleving beter beschermt tegen het virus. "Volgens de modellen van het RIVM zal vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van het virus in de winter en zo ook de ziektelast terugdringen bij volwassenen."

Ethische aspecten

Ondanks dat het ten goede komt aan de immuniteit van de samenleving, kleven er ook ethische aspecten aan de keuze om tieners te vaccineren. Want gezonde kinderen worden maar zelden ziek van corona. Waarom is het dan toch belangrijk?

Volgens Illy wegen de bijwerkingen van het vaccineren niet op tegen de positieve effecten ervan. "De kans om ziek te worden is klein en de kans om heel ernstig ziek te worden is nog kleiner, maar niet nul. Een van de bijwerkingen van het virus is een zeldzame ontsteking van de hartspier, maar dat is zeldzamer dan dat je ziek wordt van het virus. Bovendien is dat een bijwerking die relatief mild verloopt en waarvan je goed geneest. "

Daarnaast, zegt Illy, is het zo dat we inmiddels weten dat we een hogere vaccinatiegraad bereiken door tieners te vaccineren en ons zo beter weren tegen de deltavariant waarvan duidelijk is dat die in de zomer dominanter wordt. "En als we maatregelen moeten nemen in het najaar, is dat niet in het belang van kinderen. Dan gaan we opnieuw de discussie krijgen of we de scholen moeten sluiten en kinderen in quarantaine moeten."

Keuze van tieners

De wet is duidelijk over de vraag wie beslist over wel of niet vaccineren: daar gaan de tieners uiteindelijk zelf over. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen helemaal zelfstandig, jongeren tussen de 12 en 15 jaar beslissen in principe samen met hun ouder(s). Als die niet willen dat het kind wordt gevaccineerd, terwijl het kind het zelf wel wil, is de wens van het kind doorslaggevend.

Toch zijn er wel twee uitzonderingen: als de behandeling noodzakelijk is om eventuele negatieve gevolgen voor het kind te voorkomen én als het kind de keuze weloverwogen maakt ondanks dat hun ouder(s) toestemming blijft weigeren.