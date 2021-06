Enorme drugsvangst in De Kwakel: 3000 kilo coke en elf miljoen cash

De politie heeft twee verdachten aangehouden: een 54-jarige man die in de boerderij verbleef en een verdachte van 29 jaar in Aalsmeer.

Volgens de politie was de boerderij van boven tot onder gevuld met grote blokken cocaïne en contant geld. Ook werden in het pand zes vuurwapens, dempers, munitie en geldtelmachines gevonden. De politie spreekt over een 'enorme vondst'.

Boek ter waarde van 12.500 euro

Ook valt op dat de verdachten er een bijzonder luxe leven op nahielden. "We vonden ook flessen wijn ter waarde van duizenden euro's per fles. En een exclusief boek van een bij een meter over het leven van Muhammad Ali, ter waarde van 12.500 euro."