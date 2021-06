Een enorme off-day voor Oranje: 'Heel pijnlijk hoe het nu eindigt'

De bondscoach haalde in de 57ste minuut, kort na de rode kaart voor De Ligt, misschien wel de gevaarlijkste aanvaller naar de kant: Donyell Malen. Dat leidde tot veel onbegrip in het stadion en bij tv-kijkers in Nederland. Maar die vroege wissel bleek vooraf al bedacht, legde de Boer uit. "Hij is een heel explosieve speler. In dit soort wedstrijden is hij op dit moment na 60 of 70 minuten op. Dan zit hij aan zijn taks."

'Een slecht toernooi'

Frenkie de Jong wilde na de nederlaag van Oranje van geen excuus weten. "We vliegen er in de achtste finale uit. Het was gewoon een slecht toernooi", zegt hij. De middenvelder kon de vinger er niet op leggen waar het precies fout ging, maar vermoeidheid leek wel een grote factor te zijn. "Het voelde heel zwaar, het leek alsof we moe waren. Ik weet niet hoe dat kan, soms heb je van die dagen."