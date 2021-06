Urgenda opnieuw naar rechter in klimaatzaak, eisen dwangsom van Staat

De Urgenda-zaak, hoe zat het ook alweer?

De Urgenda-zaak draait om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Zowel de Nederlandse staat als duurzaamheidsorganisatie Urgenda vindt dat dat moet gebeuren, maar ze verschillen van mening over het tempo.

De staat wil dat de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent is verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. Urgenda vond dat te weinig. In het klimaatverdrag van de VN heeft de Nederlandse staat ruim tien jaar geleden beloofd in 2020 minstens 25 procent minder CO2 uit te stoten.

Urgenda vond in 2013 dat de staat niet voldoende deed om die doelstelling te halen en spande een zaak aan. Zowel de rechtbank als het gerechtshof stelde Urgenda in het gelijk. De Nederlandse staat ging vervolgens in cassatie.

In december 2019 oordeelde de Hoge Raad dat Urgenda gelijk heeft. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland eind volgend jaar met 25 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990.