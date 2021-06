Eloy is een van de 998 Nederlanders die astronaut willen worden: 'Ik ben niet 100 procent kansloos'

Hij bekijkt het ronde voor ronde. "Een beetje zoals bij het EK", lacht hij. "Wedstrijd voor wedstrijd." Over wat hij gaat doen met zijn promotieonderzoek als hij wordt aangenomen, wil hij dan ook nog niet nadenken. "Dat is wel erg prematuur. De selectieprocedure duurt nog wel even; ik heb nog zes rondes die ik moet doorkomen voordat het zover is. Dus dat zie ik wel als het zover komt."

Wegdromen voor het raam

Er zijn een paar dingen waar hij naar uitkijkt, mocht hij inderdaad worden aangenomen. "Het is zulk mooi werk. Ik denk dat je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan wetenschappelijk onderzoek. En tussendoor kan je even wegdromen voor het raam." Het 'opgesloten' zitten in het ruimtestation trekt hem minder. "Dat zal soms zeker pittig zijn. Maar dat moet je afwegen tegen de voordelen, en die winnen zeker."

Tijdens de procedure heeft hij in elk geval de steun van zijn omgeving. "De mensen met wie ik het heb gedeeld, zijn verrast. Ik denk omdat het een baan is die zo onbereikbaar lijkt. Maar ze vinden het vooral heel leuk en hopen echt dat ik het word. Een bekende in de ruimte is natuurlijk ook altijd een goed verhaal op feestjes."