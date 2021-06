Na 300 keer bellen eindelijk raak: zij krijgen het Janssen-vaccin

Mijn ouders zijn allebei gevaccineerd en mijn zusje is 11 jaar. Ik ben dus de enige in het gezin die nog niet beschermd is en zich telkens moet laten testen als we ergens heen willen. Ik ben blij dat dat snel voorbij is.

Daarnaast valt mijn moeder in een risicogroep, waardoor we al anderhalf jaar goed opletten met wat we doen. We zijn liever veilig en blijven thuis, dan dat we risico lopen om elkaar ziek te maken. Zonder vaccin heb je gewoon meer restricties: is het niet vanuit de overheid, dan is het wel vanuit ons eigen gevoel. Gelukkig is dat binnenkort voorbij en kunnen we volledig gevaccineerd met het hele gezin op vakantie naar Curaçao."