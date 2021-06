Complotdenker Wouter R. krijgt celstraf voor bedreiging en opruiing

Het Openbaar Ministerie had negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Grens overschreden

Wouter R. heeft volgens de politierechter de grens overschreden van de vrijheid van meningsuiting. R. verspreidt sinds een jaar via internet ongefundeerde verhalen over een satanistisch pedofielennetwerk in Bodegraven. Hij zegt daarin onder meer dat de gemeente, de advocaat en Van Dissel schuldig zijn aan het verzwijgen van kindermisbruik.