Daling aantal coronabesmettingen zet door, deltavariant wel steeds dominanter

Het aandeel van de deltavariant was tot voor kort beperkt in Nederland: 2,8 procent in de tweede week van juni. Maar uit de modelstudies van het RIVM blijkt nu dat dit in de komende weken gaat veranderen. Verwacht wordt dat het naar 50 procent per half juli gaat en naar ongeveer 100 procent per september of oktober.

Nieuwe golf in najaar?

De verwachting is dat de opmars van de deltavariant op korte termijn niet zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en ic-opnames, maar op lange termijn mogelijk wel. In het najaar kan de opmars wel voor problemen zorgen, als de deltavariant dominant is geworden.

Ook het seizoenseffect kan zorgen voor meer besmettingen. "De meer besmettelijke deltavariant kan dan tot een nieuwe golf van besmettingen leiden, aangezien dan nog niet iedereen in Nederland (volledig) is gevaccineerd", schrijft het RIVM.