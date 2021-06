Lesbische Szonja ontvluchtte Hongarije: 'Nieuwe wet zorgt voor nog meer haat'

Jarenlang in het geheim daten. Niet hand in hand over straat kunnen zonder gevaar. En altijd bang zijn voor scheldpartijen of geweld. Dat betekent homoseksueel zijn in Hongarije, schetst de in Boedapest geboren Szonja Zsiros. "Homoseksueel zijn, is in Hongarije een leven vol angst. Niet kunnen zijn, wie je wilt zijn."

Drastisch besluit

Voor Szonja was vier jaar geleden de maat vol. Ze nam een drastisch besluit. "Ik ben naar mijn ouders gegaan en heb ze verteld dat ik een vriendin had. En dat ik met mijn vriendin naar Nederland wilde. Om een vrij leven op te bouwen."

Haar ouders accepteerden haar keuze. Szonja woont nu in Leiden en werkt als recruiter. "Mijn ouders vonden mijn geluk het belangrijkste. Daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor." Maar voor heel veel leeftijdsgenoten is dat niet het geval, vervolgt ze. "Er is veel haat en geweld tegen LHBTI's in Hongarije."