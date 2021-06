Onderzoek naar effect tweede coronaprik na één shot Janssen

Vier academische ziekenhuizen gaan onderzoeken of het nuttig is om mensen een tweede prik te geven die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin. Je hebt van dit vaccin (in principe) maar één prik nodig. Maar, zegt het Erasmus MC: "Omdat er meer coronavarianten opkomen, is een aanvullende vaccinatie na het Janssen-vaccin mogelijk noodzakelijk."

Het ziekenhuis in Rotterdam gaat de effecten van een tweede dosis onderzoeken, samen met het Amsterdam UMC, het Leids UMC en UMC Groningen. De proefpersonen die een tweede prik krijgen, zijn medewerkers van de vier ziekenhuizen. Lees ook: Afspraak voor Janssen-vaccinatie vanaf 23 juni, prikken begint 25 juni Een deel krijgt als tweede prik nogmaals het Janssen-vaccin, anderen een dosis van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Voordelen Het mixen van vaccins kan een aantal voordelen hebben. Zo werkt het mogelijk beter tegen het coronavirus en kan het zorgen voor een sneller vaccinatieproces. Als één persoon twee prikken krijgt van verschillende fabrikanten wordt de impact van leveringsproblemen minder, zegt hoofd Apotheek van het Erasmus MC Hugo van der Kuy. Ook de eerste buitenlandse studies naar het combineren van een AstraZeneca-vaccin met een ander vaccin stemmen positief. Deze laten zien dat dit veilig kan en het een goede afweerrespons oplevert. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind oktober verwacht. Lees ook: In één keer klaar: vanaf 21 juni kun je kiezen voor het Janssen-vaccin