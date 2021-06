Minder gewerkt door lockdown? Wibra wil dat personeel die uren onbetaald inhaalt

Vakbond FNV en winkelketen Wibra staan vandaag tegenover elkaar voor de rechter. De bond wil voorkomen dat personeel onbetaald uren moet inhalen die het niet kon werken omdat de winkels dicht moesten tijdens de lockdown.

FNV eist dat alle uren die de Wibra via de zogeheten NOW-regeling gecompenseerd gekregen heeft, worden kwijtgescholden.

'Misbruik van NOW-regeling'

Via de NOW-regeling kan 80 procent van de loonkosten in coronatijd door de overheid worden gecompenseerd. Wibra heeft de niet-gewerkte uren tijdens de lockdown genoteerd en wil dat de medewerkers die in de zomer gratis komen inhalen.