Daar zijn de muggen, en ze komen met z'n allen: 'Maar de piek moet nog komen'

6 tips tegen muggen

Entomoloog Sander Koenraadt van Wageningen University bestudeert muggen die besmettelijke ziekten zoals malaria overdragen. Hij weet dus bij uitstek hoe je je in de slaapkamer moet wapenen tegen de mug. Aan EditieNL geeft hij zes goeds tips.

1. Slaap onder een klamboe. Koenraadt: "De meest simpele manier om je te wapenen tegen muggen is ze simpelweg buiten de deur houden. Dit kun je doen door onder een klamboe te slapen. Dat doe ik zelf ook."

2. Zet een hor voor je raam. "Als je het niet prettig vindt om onder een net te slapen, dan kun je ervoor kiezen om een hor voor je raam te zetten. Dit houdt de vliegen ook buiten."

3. Zet een ventilator aan. "Een ventilator die 's nachts in je gezicht blaast, is minder comfortabel dan een hor of een klamboe. Maar muggen kunnen hier vaak niet tegenin vliegen om je te steken."

4. Gebruik DEET. "Dit is zeker een effectief middel om muggen van je af te houden. Het houdt ze een aantal uren uit de buurt. Sommige mensen vinden het niet prettig, omdat het chemisch ruikt. Maar voor zover bekend zijn er geen neveneffecten."

5. Geen plasjes in bloempotten en gieters. "De meest voorkomende mug is de huissteekmug die bij ons in de buurt leeft. Die broedt in de kleine plasjes en bloempotjes. Als je die leeghoudt, heb je minder muggen in de buurt."

6. Gebruik een muggenval. "Je hebt heel veel verschillende muggenvallen op de markt. Als ze eenmaal binnen zijn dan is dit een goede optie."

Op muggenradar.nl kan je de mate van muggenoverlast doorgeven.