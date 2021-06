17 gewonden in Belgisch dorp door zware windstoten, 50 gebouwen beschadigd

De Belgische nieuwszender VRT spreekt van een "kleine tornado", maar volgens Thomas Vermeulen van Buienrader kan je dat niet met zekerheid zeggen. "Het kan net zo goed een valwind zijn geweest. Daarbij zakt koude lucht samen met de neerslag extreem snel naar beneden. Wanneer deze lucht de grond raakt, kan het maar één ding doen: horizontaal verder gaan. Dat kan enorme windstoten opleveren."

En áls het een tornado was geweest, dan is dat volgens Vermeulen best bijzonder, maar niet uniek. "Het is niet de eerste keer dat tornado's voorkomen in de Benelux."