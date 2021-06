Boedapest, het Oranjelegioen komt eraan: 'Na de overwinning boekten we meteen'

De voetbalbond is samen met de gemeente Boedapest en de organisatie van EURO 2020 druk in gesprek over de precieze invulling van de fanzone. "Je kan niet zomaar een plein confisqueren in Boedapest en denken dat het goed komt. Geloof me, daar komt echt heel veel bij kijken. Daar wordt hopelijk begin volgende week meer over bekend."

In totaal verwacht de KNVB tussen de 5000 en 10000 supporters van het Nederlands elftal bij de wedstrijd. "Zo'n 1300 clubkaarthouders krijgen de mogelijkheid om al eerder kaarten te kopen. De verkoop van de overige kaarten verloopt via de UEFA." In totaal zijn 61.000 toeschouwers welkom.