'Wat zou ik nu graag naar India gaan, om te zien dat ze er echt niet meer zijn'

"Mijn naam is niet echt Frank, zo noem ik mezelf hier in Nederland, maar ik ben 46 jaar geleden geboren als Prasad in Mumbai, India. Tot mijn 19e heb ik bij mijn liefdevolle ouders en zusje gewoond. Als oudste mannelijk kind in de familie, moest ik automatisch de broodwinner worden van het gezin. Zo gaat dat nou eenmaal in India, zo ook bij ons.

Mijn ouders hebben mij wel altijd alle vrijheid gegeven om zelf te kiezen waarmee ik geld ging verdienen. Zo heb ik in India gestudeerd aan de hotelschool en kon ik daarna aan de slag als butler in een 5-sterrenhotel. Daar kreeg ik via via te horen over het bestaan van cruiseschepen. Ik wist niet wat het was, maar ik solliciteerde en werd aangenomen.

De eerste tocht ging naar Engeland, daarvoor had ik nog nooit iets van de wereld gezien, was ik nog nooit naar het buitenland geweest. Het was heel bijzonder om opeens zo ver weg van huis te zijn. Ik kreeg Engelse, Kroatische, Zweedse en Filipijnse vrienden, en leerde veel over andere culturen. Ik was in die tijd heel mager, waardoor ik te horen kreeg: 'Prasad, jij moet beter voor jezelf gaan zorgen, aan jezelf gaan denken.' En dat heeft mijn leven veranderd, want als Indiase zoon was ik altijd gewend om anderen op nummer één te zetten. De nieuwe wereld waar ik in terecht was gekomen, maakte mij volwassen en fysiek en mentaal sterker."