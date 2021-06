Tweede ronde onweersbuien op komst: 'Heftiger dan vannacht'

Hoewel het op de meeste plekken nu droog is, zal het in de loop van de dag steeds klammer gaan aanvoelen, zegt Middendorp. "Vanaf een uur of twee ontstaan de eerste buien in het zuiden. Die trekken dan binnen een paar uur richting het noorden. Onderweg zullen de buien zich ontwikkelen, en steeds steviger worden."

Hagelstenen

Het gaat volgens Middendorp om 'heel felle buien'. "Er komt veel regen bij kijken, er zijn windstoten en hagelstenen van een paar centimeter dik."

Wel kan het onweer heel lokaal zijn, vertelt hij. "Omdat het buien zijn, is het lastig te zeggen waar ze precies zullen vallen. Het kan zo zijn dat er op de ene plek niets aan de hand is, terwijl er een paar kilometer verderop echt sprake is van noodweer."

