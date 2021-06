Vanavond persconferentie over versoepelingen, dit kun je verwachten

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur weer een persconferentie, waarin de versoepelingen worden aangekondigd. Deze persconferentie is live te volgen op RTL 4 en via onze site en app.

Vanwege de dalende besmettingscijfers en het feit dat er steeds minder coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive cares liggen, kan er eerder worden versoepeld dan vooraf was voorspeld. De afgelopen dagen is er al een en ander bekend geworden over die versoepelingen. Een overzicht:

Mondkapjesplicht

Het was een heet hangijzer, maar de mondkapjesplicht wordt volgende week zaterdag hoogstwaarschijnlijk versoepeld. Mensen hoeven dan vanaf 26 juni geen mondkapjes meer te dragen, behalve in het openbaar vervoer en op het vliegveld.