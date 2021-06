Deze superfans reizen Oranje achterna, maar hoe zit het met de coronaregels?

Ondanks de reisbeperkingen blijft de animo voor de wedstrijden groot. De KNVB verwacht dat op z'n minst 1300 Oranjesupporters naar Boedapest afreizen. "Dit aantal kan later nog oplopen naar 3000 of 4000 supporters, maar dat is voorlopig lastig in te schatten", zegt een woordvoerder.

'Oranje is magistraal'

Marcel maakt zich allerminst zorgen over reisbeperkingen. Hij is er heilig van overtuigd dat Nederland eerste wordt, dus had alle tickets vorig jaar september al gekocht. "Voor de achtste finale in Boedapest, de kwartfinale in Bakoe en de halve finale en finale in Londen."