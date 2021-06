Afscheid van het mondkapje? Voor deze mensen zijn de maskers een blijvertje

Winkels als Kruidvat en Trekpleister laten weten dat ze voorlopig mondkapjes wel blijven aanbieden, ook als het dragen ervan binnenkort mogelijk op veel plekken in Nederland niet meer nodig is.

De winkels denken dat er ook na verdere versoepelingen door het kabinet nog vraag zal zijn naar de niet-medische gezichtsmaskers. Bijvoorbeeld als mensen op vakantie gaan.

Voordelen van mondmaskers

Winkeliers zien ook voordelen in de mondmaskers en krijgen ook veel vragen over de nieuwe versoepelingen. Zoals de Jumbo in Huissen. Niet iedereen is blij als straks de maskers niet meer verplicht zijn, zegt supermarkt-eigenaar Martin Reuselaars.

De supermarkteigenaar had stiekem liever de mondkapjesplicht nog even zien gelden. Totdat iedereen gevaccineerd is.

"Natuurlijk is zo'n lap voor je gezicht niet fijn, maar ik heb veel jong personeel en nog lang niet iedereen heeft een prik", zegt Reuselaars. "Er zijn caissières die al tegen mij hebben gezegd dat ze liever hun mondkapje of scherm op willen blijven houden. En ook klanten zijn al naar me toegekomen dat ze zich zorgen maken als er straks geen mondkapjes meer gedragen hoeven worden."