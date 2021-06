Directeur Beekse Bergen over verwoestende brand: 'Dit doet me verdriet'

Snel mogelijk weer open

"Ons eerste doel is nu om tijdelijke voorzieningen op te zetten. Daarvoor is een speciaal team ingeschakeld zodat onze gasten op het vakantiepark weer gas en elektriciteit hebben. Dat willen we vandaag nog geregeld hebben." De gasten die een huisje of campingplek op het vakantiepark hebben, kunnen blijven.

Volgens Lips hebben de dieren van het safaripark geen last gehad van de brand. "De dieren staan meer dan een kilometer verderop. Het safaripark is ook gewoon open voor bezoekers. Mensen die vanwege de brand liever een andere keer willen komen, krijgen hun geld gewoon terug."

Onder de indruk

Lips is onder de indruk hoe de gasten reageren. "Ze bieden massaal aan om te helpen. En ook onze leveranciers bieden hun hulp aan. Het is een heel verdrietige dag, maar die betrokkenheid doet je ontzettend goed."