Al 3 eigen doelpunten dit EK – deze oud-international weet hoe het voelt: 'Je zakt door de grond'

Het is een lijstje waar je liever niet in wilt staan: voetballers die op een eindtoernooi een eigen doelpunt maken. Toch zijn er tijdens dit EK alweer drie spelers aan toegevoegd. In diezelfde lijst staan ook twee Nederlandse namen: Ruud Krol en Ernie Brandts.

Krol schoot de bal tijdens de poulewedstrijd tegen Bulgarije op het WK van 1974 per ongeluk in eigen doel. "Ik raakte hem verkeerd en hij verdween zo in het doel", laat Krol RTL Nieuws weten. Het stond toen al 0-3 voor de Nederlanders.

"We hebben er gelukkig om kunnen lachen. We stonden er toen goed voor." Tot die wedstrijd had Nederland nog geen enkel tegendoelpunt te verwerken gekregen. "We grapten erover dat Jan Jongbloed (keeper) die nul weg wou hebben en ik hem er maar toen ingeschoten had."

Als we die wedstrijd verloren hadden, was het natuurlijk een hele andere situatie geweest. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-4.

Op achterstand in halve finale

Brandts maakte het daarentegen heel wat spannender. In de halve finale van het WK in '78 maakte hij de 0-1 waardoor Italië voor kwam te staan op de Nederlanders. 43 jaar later weet Brandts nog precies hoe het ging, vertelt hij aan RTL Nieuws. "Ik probeerde met alles wat ik in me had met een sliding te voorkomen dat Bettega door kon lopen."