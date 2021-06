Enorme brand in hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen

In het vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek woedt een zeer grote brand. De brand is uitgebroken in het hoofdgebouw van het vakantiepark. Het gebouw staat aan de voorkant helemaal in brand, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden gevallen.

De rook is in de wijde omtrek te zien. Tientallen brandweermannen zijn momenteel druk met blussen. Er worden meerdere voertuigen en een extra watertransport ingezet. De brand is na een gaslek uitgebroken. Niet meer te redden In het hoofdgebouw zitten een restaurant, winkels en een zwembad. Het staat ver weg van de dieren van het safaripark. De brand brak rond negen uur vanochtend uit. Het safaripark zou om 10.00 uur open gaan voor bezoekers. Op Twitter melden mensen dat er explosies te horen zijn. Volgens een woordvoerder van het park is het hoofdgebouw volledig verwoest. "Het gebouw van 80 meter is niet meer te redden." Bekijk hier de beelden van de vlammenzee: Bekijk deze video op RTL XL Vakantiepark De bezoekers van het vakantiepark kunnen daar blijven, meldt de veiligheidsregio. De wind staat de goede kant op, waardoor de rook en vlammen niet richting de huisjes gaan, meldt Omroep Brabant. Het is niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. "Een zwembad slaat chloor- en zwavelzuur op. Dat zijn zwaar giftige en bijtende stoffen. Daarom zijn speciale meetteams en een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen Omroep Brabant. Explosie bij enorme brand Beekse Bergen @omroepbrabant pic.twitter.com/rS7STocbps — Noël van Hooft (@NoelvanHooft) June 16, 2021