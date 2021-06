Inspectie: weinig grip op problemen 350 overlastgevende asielzoekers 

Meer toezicht

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) wil meer doen om de overlast en criminaliteit door een beperkte groep asielzoekers tegen te gaan.

De afgelopen jaren zijn er tal van maatregelen getroffen om deze personen aan te pakken, maar dat is niet voldoende, erkent ze in een reactie op het rapport. Ze denkt aan meer toezicht of vreemdelingenbewaring voor betrokkenen.

Niet veilig

In een brief aan de Tweede Kamer wijst ze erop dat bij veel asielzoekers die overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, meerdere problemen tegelijk spelen. Zo is er vaak sprake van alcohol- of drugsverslaving en psychiatrische problemen. Dat maakt de aanpak volgens haar complex.