Mag je blowen na je prik? GGD-arts beantwoordt 12 vragen van jongeren

9. Als ik een vaccinatie haal, slaan jullie dan mijn DNA op?

"Nee, we injecteren het vaccin in je lichaam. We halen niets uit je lichaam of bloed."

10. Kan ik nog wel eiwitshakes drinken na vaccinatie?

"Ja, dat is geen probleem"

11. Zit er kippeneiwit in het vaccin? (De persoon die dit vroeg is vegan)

"In geen van de coronavaccins zit kippeneiwit. Er zijn wel andere vaccins tegen andere ziekten waarbij de virusdeeltjes, die later in het vaccin gebruikt worden, worden gekweekt op kippeneiwitcellen. Dan kan het zijn dat er restjes van dat kippeneiwit in het vaccin belanden. Dan is het vaccin dus niet vegan, en ook is het niet handig voor mensen met een kippeneiwitallergie. Maar zoals gezegd: in de coronavaccins is dit niet het geval, er zit geen kippeneiwit in."

12. Mag je zwemmen na je vaccinatie?

"Ja, dat mag. Houd alleen wel rekening met een stijve arm, dat kan ervoor zorgen dat je wat minder soepel zwemt."