Nog even doorpuffen: deze week nog snikheet, soms zelfs 36 graden

Krijgen we door al deze zonnige dagen nu een slechte zomer?

Zon, zon en nog eens zon. Daar hebben we de afgelopen weken mee te maken. Maar betekent dit automatisch dat we een natte en koude zomer krijgen, omdat nu al zo vaak de zon schijnt?

"Eerlijk gezegd is daar geen zinnig woord over te zeggen", vertelt meteoroloog Marc de Jong van Buienradar. "We kunnen met redelijke zekerheid zo'n vijf dagen vooruit kijken. Indicatief kunnen we tot twee weken vooruit kijken, maar verder dan dat gaan de weerkaarten niet. Sommige weerbureaus geven wel eens zomerverwachtingen, maar eigenlijk slaat dat nergens op. Dat kun je nu gewoon nog niet weten."

Toch denkt De Jong niet dat de zonnige dagen nu al bijna op zijn. "In Nederland heb je twee verschillende types weer in de zomer: droog en warm, of koel en nat weer. Bijna iedere zomer in Nederland kent één of meerdere periodes van dit type weer."

De kans is dus groot dat we na deze zonnige periode, een periode krijgen van nat en wisselvallig weer. Maar de kans is ook heel groot dat we daarna weer droog en zonnig weer hebben, zegt De Jong. "Ja, het komt wel eens voor dat er maar één periode van droogte en zon is. Als dat dit jaar is, dan hebben we het nu al gehad. Maar dat weten we gewoon niet, en daar ga ik eigenlijk maar niet vanuit."