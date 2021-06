Jonge vrouw overlijdt na 'noodlottig ongeval' met tuktuk in Gelderse Kesteren

De tuktuk kwam vervolgens terecht in een tuin. In totaal zaten zeven vrouwen in de tuktuk die familie van elkaar zijn. De drie gewonde vrouwen werden direct naar het ziekenhuis gebracht.

Vaker ongeluk met tuktuk

Een stukje verderop, in Ingen, gebeurde drie jaar geleden ook een zwaar ongeluk met een tuktuk. Ook hierbij kwam iemand om het leven.