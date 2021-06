Warm, warmer, warmst: tropische temperaturen op komst

Het hoogtepunt is woensdag: dan krijgen we een tropische dag met temperaturen van 32 of 33 graden.

Uitzonderlijke temperaturen?

Volgens De Wit zijn dit niet hele uitzonderlijke temperaturen voor juni. Het komt wel vaker voor. Het dagrecord voor 16 juni staat bijvoorbeeld op 31,2 graden, zegt hij. "Maar juni kent al wel zeven zomerse dagen en komende week komen daar nog minimaal drie dagen bij. De meeste zomerse dagen gemeten in juni zijn er veertien. Het is dus wel opvallend dat we dit jaar in juni zo vaak dagen met meer dan 25 graden hebben.

Of het tropische weer ook na woensdag doorzet? Dat is volgens De Wit lastig te voorspellen. Hij denkt dat het na donderdag met de tropische temperaturen is gedaan, maar houdt wel een slag om de arm. "Zeer warme lucht blijft in de buurt, er hoeft dus maar weinig te gebeuren om daar opnieuw in terecht te komen."

Last van hooikoorts

Voor de zomerliefhebbers is het fijn, maar voor mensen met hooikoorts zijn de komende dagen een minder groot feest. De pollenradar slaat paars uit, zegt De Wit. "Dat betekent dat mensen met hooikoorts veel last gaan krijgen."