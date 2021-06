Vermiste militair België gespot bij begraafplaats? Politie Groningen in actie

De politie Groningen begon na de melding een zoekactie en trof in de berm inderdaad een man aan die 'qua uiterlijk zeker overeenkomsten' had met Conings. Ook droeg de man een volledige outdooroutfit met uitrusting. Maar de agenten konden rustig ademhalen: deze man kwam uit Duitsland en was gewoon aan het hiken.

Onrust

"We hebben hem uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt", schrijft de politie in haar Instagrampost. "Hij was zich daar totaal niet van bewust." De man kon na de ontmoeting met de politie verder met zijn wandeltocht.

"Wij zijn blij met oplettende burgers, maar ook opgelucht dat we hebben kunnen uitsluiten dat het de vermiste Conings was", zo sluit de politie haar post af.