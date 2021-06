Amerikaanse kreeftenvisser: 'Ik zat in de bek van een walvis'

Een Amerikaanse visser is gisteren met de schrik vrijgekomen. Hij was aan het duiken naar kreeften toen een hongerige bultrugwalvis voorbijkwam. Voordat de Amerikaan het doorhad, zat hij naar eigen zeggen in de bek van de walvis. Dit is het einde, ik ga dood, dacht hij.

Dat gebeurde niet: na een halve minuut ging de walvis weer naar het oppervlak, schudde zijn hoofd en spuugde Packard uit. "Ik was weer vrij. Ik kon het niet geloven, maar ben hier om het na te vertellen", zegt hij tegen een lokale Amerikaanse nieuwszender. Packard spreekt van een wonder. "Ineens ging hij naar de oppervlakte. Ik werd de lucht in gegooid en landde in het water", zegt hij opgelucht. Lees ook: Walvis verplettert bootje: tiener Australië zwaar gewond Packard is een ervaren kreeftenvisser die al tientallen jaren vist in de plaats Provincetown, zo'n 80 kilometer ten oosten van Boston. Hij dacht eerst dat hij door een haai werd aangevallen, maar toen hij geen tanden voelde, dacht hij: "Mijn god, ik ben in de bek van een walvis en hij probeert me door te slikken. Ik ga dood." Op Facebook laat Packard weten dat het goed met hem gaat. Hij heeft wel veel blauwe plekken. De reddingswerkers in Provincetown bedankt hij voor hun hulp. Lees ook: Een walvis laten wegrotten: smerig maar ook 'reuze interessant'