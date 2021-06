Aardbeving met kracht van 2.0 bij Loppersum

Volgens het KNMI gebeurde de beving rond 1.30 uur op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste aardbeving in Groningen van deze maand. In mei werden er zes geregistreerd door het KNMI, de zwaarste had toen een kracht van 1.4 op de schaal van Richter, de lichtste een kracht van 0.3.