Snacken door Oranje: waarom we zo veel eten tijdens een EK-wedstrijd

Het gaat dan om tijdelijke stress, die even oplaait en weer afzwakt. Daarbij komt het stresshormoon cortisol vrij, en als dat gebeurt, wil je eten. Zandstra: "Zoet, vet, zout: op dat moment snakken we naar alles wat juist ongezond is."

Na het eten van een bitterbal of hand (of zak) chips, komt er dopamine vrij: het genotshormoon. Dan voel je je fijn en verzadigd. "We kunnen de belonende werking van voedsel moeilijk weerstaan", zegt Zandstra.

Vergeet je vrienden niet

Dat geldt al helemaal als we met vrienden of familie zijn tijdens zo'n EK-wedstrijd. "Dan heeft eten ook een heel groot sociaal aspect. Het gaat dan ook om het hele gebeuren eromheen. Je gaat met vrienden kijken, dat is gezellig, en gezelligheid associëren we met hapjes en drank."

Zoals we afgelopen zondag deden, toen Nederland met 3-2 won. Dat is in deze video te zien: