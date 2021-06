Man die president Macron in het gezicht sloeg, krijgt 4 maanden cel

Het staatshoofd kreeg de klap toen hij een kleine menigte groette tijdens een werkbezoek aan het zuiden van Frankrijk.

Mishandeling van een ambtenaar

Damien Tarel (28) is door de rechtbank in Valence schuldig bevonden aan de mishandeling van een ambtenaar, waar een maximale straf van drie jaar cel en een boete van 45.000 euro op staat. Tarel zit vast sinds hij de klap uitdeelde in Tain-l'Hermitage, een kleine gemeente ten zuiden van Lyon.

De man stond met een aantal andere mensen achter een dranghek en sloeg Macron toen de politicus hem groette. Voor de klap uitte hij kritiek op Macrons beleid. Het moment dat Tarel sloeg, is gefilmd. De beelden zie je hieronder: