Koningspaar komt Oranje aanmoedigen tijdens eerste EK-wedstrijd

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. In de ArenA zijn tijdens de eerste wedstrijd 16.000 toeschouwers welkom. Het EK gaat vrijdag in Rome van start met de wedstrijd tussen Turkije en Italië (21.00 uur). Het toernooi wordt verspreid over 11 landen.

'We zijn er klaar voor'

Oranje speelt de eerste drie wedstrijden in de groepsfase in Amsterdam. Donderdag 17 juni (21.00 uur) staat Nederland tegenover Oostenrijk en maandag 21 juni tegen Noord-Macedonië.

Bondscoach Frank de Boer zei zondag na de winst op Georgië (3-0) in Enschede 'er klaar voor te zijn'. Begin deze week werd al bekend dat Donny van de Beek het EK moet missen vanwege een liesblessure. Eerder viel doelman Jasper Cillessen al af als gevolg van een positieve coronatest.