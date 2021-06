Op vakantie? Dit zijn de regels per land

Duitsland

Reisadvies Buitenlandse Zaken voor Duitsland: geel, 'let op, veiligheidsrisico's'.

Buitenlandse Zaken: "Na een verblijf in Duitsland hoeft u bij terugkeer in Nederland geen negatieve test te overleggen en niet in quarantaine te gaan. Er zijn nog wel inreisbeperkingen voor reizen van Nederland naar Duitsland: Vóór vertrek naar Duitsland moet u zich nog steeds registreren. Laat u zich in Nederland op corona testen en is het testresultaat negatief, dan hoeft u bij aankomst in Duitsland niet in quarantaine."

