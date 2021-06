Meerderheid Tweede Kamer wil af van hondenbelasting

Goudvissenbelasting

Ook Hans Smolders van de Groep Van Haga strijdt al jaren tegen de belasting. Het Tilburgse Kamerlid probeerde de belasting als raadslid in zijn eigen gemeente al af te schaffen, maar dat lukte toen niet. "Je ziet dat steeds meer gemeenten ermee stoppen. Nu willen we het landelijk regelen zodat alle gemeenten met deze manier van geld verdienen stoppen", zegt Smolders. "Het is beter als burgers worden beloond voor goed gedrag."

Ook voor de SP is het duidelijk. "Afschaffen die handel", zegt Kamerlid Renske Leijten. "Het hebben van een huisdier is voor heel veel mensen van grote waarde. Daar zou je geen belasting over moeten betalen. We hebben ook geen kattenbelasting of goudvissenbelasting."

Stoppen

Gary Yanover uit Kortgene hoopt dat zijn motto: 'Opruimen is verplicht – hondenbelasting niet!' eindelijk uitkomt. "De belasting is alleen maar bedoeld om de kas van gemeenten te spekken. Steeds meer gemeenten stopten er al mee. Ik noem Rotterdam, Dronten en Goes. Nu de rest van het land nog."