Helpt een coronavaccinatie tegen long-covidklachten?

Ook heeft ze last van maagklachten, en schommelt haar temperatuur behoorlijk. "Soms heb ik koorts, maar op andere momenten is mijn temperatuur ineens weer te laag. Afgelopen winter was mijn temperatuur soms maar 34,5 graden. Dat was heel raar om mee te maken."

Hoop op verbetering

Ook Nadine had de berichten uit het buitenland gelezen, en was blij toen ze een afspraak kon maken voor haar eerste vaccinatie."Ik las dat sommige long-covidpatiënten opknapten van zo'n prik, dus daar hoopte ik natuurlijk ook op. Ook al was het maar een kleine verbetering, alle kleine beetjes helpen in mijn geval."

Maar het liep anders: na de prik voelde Nadine zich niet beter, maar juist slechter. "Ik heb een dag of drie met griepachtige verschijnselen in bed gelegen. Daar had ik wel op gerekend, en dat ging na drie dagen voorbij."

Maar haar long-covidklachten werden erger, schreef ze vorige week op Twitter: