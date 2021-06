Danny Blind: 'Ik ben een heel relaxte voetbalkijker, ook als mijn zoon speelt'

Voedselbank

Blind senior pendelt tegenwoordig op en neer tussen Marbella en Amsterdam, waar hij al tientallen jaren woont. Voetbal is nog altijd belangrijk in zijn leven. Maar het is minder druk dan vroeger. Hij is lid van de raad van commissarissen van Ajax en schuift zo nu en dan aan als analist bij voetbalprogramma's. Hij is ook andere dingen gaan doen, die hij leuk vindt én belangrijk.

Zo is hij ambassadeur voor de voedselbank. Een dankbare taak, vindt hij. "Het armoedeprobleem is veel groter dan mensen denken. Sommige mensen schamen zich dat ze in een rij moeten staan voor eten", zei hij daar al eens over.