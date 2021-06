Bloemen bij supermarkt Hoogkerk, waar 14-jarige jongen werd doodgestoken

Volgens burgemeester Koen Schuiling is de impact van het incident groot. "De supermarkt is bekend, men komt er graag. Het is een soort familiebedrijf, mensen maken er een praatje. Het is een soort centrum van Hoogkerk. Dat betekent dat veel mensen daar toch een indruk hebben opgedaan."

Hij roept mensen die iets gezien hebben op om naar de politie te gaan en naar Slachtofferhulp. "Het is van belang dat iedereen zijn verhaal vertelt zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van wat er exact op zondagmiddag rond 15 uur gebeurd is. Het is van belang dat we dat beeld compleet krijgen."