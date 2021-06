Stel probeert koelkast en douchekop te stelen uit Brabants hotel

De politie Gilze en Rijen meldt op Facebook in de nacht van vrijdag op zaterdag een verzoek te hebben gekregen naar een hotel aan Klein Zwitserland te gaan. Daar was een stelletje dat goederen uit het hotel wilde meenemen door een beveiliger betrapt.

Al in de auto

"Het ging in dit geval niet om de minste goederen, zij hadden inmiddels een koelkast en kussen in hun auto geladen en in de hotelkamer bleek ook al het een en ander klaar te liggen. Zo was de douchekop en tl-balk al gedemonteerd om eveneens weg te nemen", schrijft de politie.

Het stel is aangehouden voor diefstal en blijft voorlopig vastzitten.