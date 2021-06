Zoë en Patrick durven weer te trouwen: 'We moesten de bruiloft vier keer verzetten'

Tranen

"Toch durven veel stellen hun dag nog niet definitief te bevestigen", zegt Teun Vermaas, eigenaar van de populaire trouwlocatie West-Indisch Huis in het centrum van Amsterdam. Hij krijgt veel aanmeldingen binnen. "Maar veel stellen wachten af hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen en houden een slag om de arm. Maar als alle aanmeldingen doorgaan, ziet het ernaar uit dat 2022 druk wordt."

Zoë herkent dat. Haar eerste datum stond op 15 mei, van vorig jaar. Alles was geregeld. De uitnodiging was al de deur uit. Maar door corona lag alles plat en kon haar Engelse neef, de getuige, niet overkomen. En ook de rest van de familie uit Engeland niet. Daarna volgden andere data: 27 september 2020, 14 mei in 2021.

De knoop doorhakken om niet te trouwen, deed steeds pijn. "En de moeder van mijn neef, is ook nog overleden in de tussentijd. Het wordt dus wel een dag vol emoties. Maar al met al gaan we er een prachtige dag van maken."