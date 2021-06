Zusje speler Davy Klaassen: 'Niet veel verstand van voetbal, maar zit altijd op tribune'

Meeleven

De tweeling leefde altijd erg mee met de voetbalcarrière. Als het kan zijn ze bij alle wedstrijden, ook tijdens dit EK. "Onze ouders hebben vroeger wat afgereden in de weekenden. Jarenlang", zegt Naomi. "Zaterdag de voetbal van mijn broers en 's zondags reden ze mij naar softbal. En we zijn altijd veel met Davy meegegaan. Ook naar het buitenland."

Naomi heeft niet heel veel verstand van voetbal, vindt ze, maar geniet van de sfeer, die mensen en de adrenaline rond wedstrijden. "Familie van de spelers wordt heel goed opgevangen. We vliegen komende zondag met het hele gezin en de vriendin van Davy naar Hongarije. De KNVB heeft dat heel goed geregeld voor alle familie van de spelers. Het gave is: in Hongarije mag het stadion helemaal vol."

EK heel bijzonder

Het EK is extra bijzonder voor de tweeling. Ze hebben de eerste wedstrijden in de Johan Cruijff Arena kunnen kijken. Met het gezin én met opa. Opa'tje heeft de broers jarenlang gereden naar de wedstrijden. "De sfeer in het stadion is geweldig. Je merkt toch mensen het gemist hebben. Het is voor ons wel spannend: het is toch anders als je broer meedoet", zegt Aron. "Ik vind het vooral voor hem spannend."

Naomi vertelt dat ze er soms moeite mee heeft dat het wereldje zo hard kan zijn. "Als ik in de media dan weer iets naars en hards over mijn broer lees, raakt me dat. Dan denk ik: doe normaal, laat mijn broer met rust."