Zus Marten de Roon: 'Harde kritiek doet soms pijn. Hij blijft je broertje, hè'

Schoolbankje

Ook de vrouw en drie kinderen van de middenvelder zijn overgekomen. "We gaan in de weekenden met elkaar leuke dingen doen", zegt vader De Roon in het schoolgebouw van basisschool SOL Admiraal/Krommeweg in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij zit al zijn hele leven in het onderwijs, hij is schooldirecteur.

Marten zat als kind op deze school. "Kijk!" zegt een wijzende De Roon: "Dit tafeltje. Daar zat Marten vroeger in groep 7." Hij heeft zijn zoon nooit zelf lesgegeven. "Dat is ook niets voor een kind. Maar ik was wel zijn voetbaltrainer."