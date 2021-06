Vrouw bevalt in KLM-vliegtuig van Nairobi naar Schiphol, en dat gebeurt bijna nooit

De KLM-woordvoerder legt uit hoe dit in het algemeen in zijn werk gaat: "Bij een medisch incident aan boord, wordt er gevraagd of er een arts aanwezig is. Deze krijgt de beschikbaarheid over de medische kit, een verzegelde koffer waarin allerlei hulpmiddelen en medicatie zitten."

Doorvliegen, of tussenlanding

De piloot heeft bovendien de mogelijkheid om te overleggen met een arts aan de grond over de situatie. Vervolgens kan er besloten worden of er doorgevlogen kan worden, of dat er een tussenlanding nodig is.