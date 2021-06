Hagel, bliksem en onweer op komst: opnieuw code geel

Ook morgen kunnen er volgens Kroon weer pittige buien vallen. Maar waar en wanneer precies, is nu nog lastig te zeggen.

Weekend met regen en zon

"Ik heb verschillende weermodellen bekeken, maar die zeggen allemaal wat anders. Wel zeker is dat de buien van vandaag verder naar het noordoosten zullen bewegen, dat er verspreid over het land makkelijk buien kunnen blijven ontstaan en dat het vanuit het zuidwesten droog wordt en de zon weer tevoorschijn komt. Hoe snel dit allemaal zal gaan, is nu nog lastig in te schatten."

Ze raadt aan om morgen goed de Buienradar in de gaten te houden.

Zondag wordt het een stuk beter, zegt Kroon. "Dat wordt een aardige dag met de meeste zonneschijn aan de stranden. In het oosten zien we wat meer bewolking en misschien een verdwaald buitje, maar niet zo heftig als vandaag."